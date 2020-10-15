Polis ekiplerince yapılan operasyonda bidonlar içerisinde satışa hazır sahte etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Mersin'in de bulunduğu çok sayıda ilde, art arda yaşanan sahte alkol zehirlenmesi ölümlerinin ardından bu yöndeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi üzerinde bulunan depoya operasyon düzenledi.

850 LİTRE SAHTE ALKOL

'Yıldırım' adı verilen operasyon kapsamında depoda yapılan aramada, 5'er litrelik 170 adet bidon içerisinde toplam 850 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.

Mersin polisi 850 litre sahte etil alkol ele geçirdi VİDEO

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili O.D. ve C.Ö. adlı iki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de, son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden 6 kişi hayatını kaybetmişti.