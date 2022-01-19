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- Mersin TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı
Mersin TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı
Mersin’te TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralandı.
- İHA
- 19.01.2022 - 01:34
- Güncelleme : 19.01.2022 - 02:08
Mersin Tarsus Pozantı Tem Otoyolu Damlama mevkiinde zincirleme kaza gerçekleşti.
N.Y.'nın kullandığı tanker, yağışlı havada önünde seyreden N.K'nın kullandığı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tankerin kupa bölümü büyük hasar aldı. Kaza anında yola savrulan araç parçalarına İ.Ü.'nün kullandığı otomobil çarparak zarar gördü.
13 KİŞİ YARALANDI, YARALILAR HASTANEYE SEVKEDİLDİ
Olay anında aynı yönde seyreden İ.Ö.'nün kullandığı yolcu otobüsü, kaza yapan tankere arkadan çarptı. Zincirleme kaza neticesinde, birçoğu otobüs içinde yer alan yolcular olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık, trafik ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tarsus'taki hastanelere sevk edildi.