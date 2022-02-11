Mersin ve Ankara'da 5 kişi fuhuştan tutuklandı

Polis ekiplerince Mersin ve Ankara'ya eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklanaeak cezaevine gönderildi.

Mersin polisi, kent merkezinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mersin ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 53 kişinin ifadesine başvuruldu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeler doğrultusunda Z.L., L.Ç., F.T., O.E., E.E., M.D. ve E.T. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Z.L., L.Ç., F.T., O.E. ve E.E. tutuklandı, M.D. ve E.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









