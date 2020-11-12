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Mersin'de 1 saat arayla 2 kere aynı direğe çarptı: Kurtarılamadı

Mersin'de 1 saat arayla 2 kere aynı direğe çarptı: Kurtarılamadı

Bir saat içerisinde araç ile aynı direğe iki kere çarpan 24 yaşındaki Burak Şahin, ikinci kazadan sağ kurtulamadı. Genç çocuk, hayatını kaybetti.