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    Mersin'de 1 saat arayla 2 kere aynı direğe çarptı: Kurtarılamadı

    Bir saat içerisinde araç ile aynı direğe iki kere çarpan 24 yaşındaki Burak Şahin, ikinci kazadan sağ kurtulamadı. Genç çocuk, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 16:39
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:44
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    Mersin'de 1 saat arayla 2 kere aynı direğe çarptı: Kurtarılamadı

    Mersin merkez Mezitli ilçesi Doğulu Mahallesi'nde yaşayan Burak Şahin, dün akşam saatlerinde babası Alaattin Şahin'e ait otomobille ilçe merkezine giderken aracının kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki telefon direğine çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle direk yola düşerken Burak Şahin, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    Şahin, hasar gören otomobili tamirciye götürdü. Şahin, hasarın giderilmesi için tamircinin istediği parayı almak üzere, Doğulu Mahallesi’ndeki evine gitti.

    AYNI TELEFON DİREĞİNE ÇARPTI

    Evden parayı aldıktan sonra kendisine ait motosikletle tamirciye giden Şahin, aynı telefon direğine tekrar çarptı.

    KURTARILAMADI

    Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrularak ağır yaralanan Şahin, yoldan geçenler tarafından çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada bir süre tedavi gören Şahin, yaşamını yitirdi. Şahin, Doğulu Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Mersin de 1 saat arayla 2 kere aynı direğe çarptı: Kurtarılamadı #1

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    Mersin de 1 saat arayla 2 kere aynı direğe çarptı: Kurtarılamadı #3

    Mersin de 1 saat arayla 2 kere aynı direğe çarptı: Kurtarılamadı #4

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