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    Mersin'de 100 kişilik düğün törenine polis baskını

    Bir evin 50 metrekarelik avlusunda 100 kişinin katıldığı düğün meresimi, polis baskını ile son buldu. Polis, düğüne katılanlar hakkında yasal işlem başlattı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 07:14
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 07:31
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    Mersin'de 100 kişilik düğün törenine polis baskını

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 2311 sokak içindeki evde düğün töreni yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

    Adrese yapılan baskında 50 metrekare alanda 100 davetli ile düğün yapıldığı belirlendi.

    POLİS HALAY ÇEKERKEN YAKALADI

    Polis baskını sırasında davetliler halay çekerken görüldü. Çoğunluğunda maske olmadığı ve sosyal mesafeye de dikkat edilmediği saptandı.

    Bu sırada birçok kişi kaçmaya çalıştı. Polis düğüne katılan vatandaşları tespit ederek haklarında işlem başlattı.

    Mersin'de 100 kişilik düğün törenine polis baskını İZLE

    Mersin de 100 kişilik düğün törenine polis baskını #1

    Mersin de 100 kişilik düğün törenine polis baskını #2

    Mersin de 100 kişilik düğün törenine polis baskını #3

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