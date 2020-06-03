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Mersin'de 11 milyon TL değerinde balina kusmuğu bulundu

Mersin'de 11 milyon TL değerinde balina kusmuğu bulundu

Mersin'de düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olan 11 milyon TL değerinde, 116 kilogram siyah, 19 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.