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    Mersin'de 12 adrese terör operasyonu

    Terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları öne sürülen 12 kişinin yakalanması için kent genelinde eş zamanlı operasyon başladı.
    • 29.04.2022 - 09:12
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    Mersin'de 12 adrese terör operasyonu

    Ülke genelinde silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 12 kişinin peşine düştü.

    Özel harekat destekli operasyon

    Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Mersin de 12 adrese terör operasyonu #1

    Adreslerden birinde EYP tespit edildi

    Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki bir ikamette el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu iddiası üzerine bomba imha uzmanı ekiplerince arama başlatıldı. Arama yapılan bina ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekipler, adresteki bir zanlıyı gözaltına aldı. Polisin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

    1 Mayıs için eylem hazırlığı

    AA'nın haberine göre, şüphelilerin 1 Mayıs’ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları da ortaya çıktı.

    Mersin de 12 adrese terör operasyonu #2

    Mersin de 12 adrese terör operasyonu #3

    Mersin de 12 adrese terör operasyonu #4

    Mersin de 12 adrese terör operasyonu #5


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