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    Mersin'de 12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış

    Mersin'de 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, canını riske atarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki iletişim hattının geçtiği boruda mahsur kalan kediyi sırtında taşıyarak ölümden kurtardı.
    • 09.10.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 16:25
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    Mersin'de 12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış

    Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir dere yatağındaki iletim hatlarının geçtiği boruda bir kedinin mahsur kaldığını gören 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, hiç düşünmeden boru üzerinde emekler vaziyette kedinin bulunduğu yere gitti.

    Kedinin hayatı için canını riske attı

    İsminin Ahmet olduğu öğrenilen Suriyeli çocuk, daha sonra canını riske atarak sırtına aldığı kediyi, boru üzerinde yine emekler vaziyette yaklaşık 35 metre ilerleyerek güvenli bölgeye taşıdı.

    Mersin'de 12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış VİDEO

    Cesaretinden dolayı tebrik edildi

    Kedi, karaya yaklaştığı sırada çocuğun sırtından atlayarak bölgeden uzaklaştı.

    İHA'nın aktardığına göre olaya şahit olanlar ise Suriyeli çocuğu cesaretinden dolayı tebrik etti.

    Mersin de 12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış #1

    Mersin de 12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış #2

    Mersin de 12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış #3

    Mersin de 12 yaşındaki Suriyeli çocuktan cesur davranış #4


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