Mersin'de 12 yıl önceki kazanın ardından kasten öldürme çıktı

Motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden sürücünün, 12 yıl önceki kazada sıkıştırılarak kasten öldürüldüğü ortaya çıkınca, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde 3 Nisan 2008 tarihinde Cuma Çubuk, motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti.

Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde, Çubuk’un ölümüyle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk’un dosyasını ihbar üzerine yeniden açtı.

KASITLI OLARAK SIKIŞTIRILDI

Polisin yaptığı araştırmada Cuma Çabuk'un, motosikletiyle seyir halindeyken C.D. tarafından otomobille kasıtlı olarak sıkıştırılarak kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

C.D. ve olay sırasında yanında oldukları iddia edilen H.D. ve M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





