Mersin'de 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet bulgusu

Mersin'de 12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Cuma Çabuk'un öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde 3 Nisan 2008 tarihinde, iddiaya göre, Cuma Çubuk (30), motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde Çubuk’un ölümüyle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

KAZA DOSYASI, İHBAR ÜZERİNE YENİDEN AÇILDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk’un dosyasını ihbar üzerine yeniden açtı.

OTOMOBİLLE KASITLI SIKIŞTIRDILAR

Polisin yaptığı araştırmada Cuma Çabuk'un, motosikletiyle seyir halindeyken C.D. tarafından otomobille kasıtlı olarak sıkıştırılarak kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. C.D. ve olay sırasında yanında oldukları iddia edilen H.D. ve M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin'de 12 yıl önce motosikletli Cuma Çabuk'u (30) otomobille sıkıştırarak ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.D., H.D. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.D. ve M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.