Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.442
0.90%
EXEN Coin
11.52
5.01%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Mersin'de 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet bulgusu

    Mersin'de 12 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Cuma Çabuk'un öldürüldüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.12.2020 - 22:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet bulgusu

     

    Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde 3 Nisan 2008 tarihinde, iddiaya göre, Cuma Çubuk (30), motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde Çubuk’un ölümüyle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

    KAZA DOSYASI, İHBAR ÜZERİNE YENİDEN AÇILDI

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk’un dosyasını ihbar üzerine yeniden açtı.

    Mersin de 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet bulgusu #1

    OTOMOBİLLE KASITLI SIKIŞTIRDILAR

    Polisin yaptığı araştırmada Cuma Çabuk'un, motosikletiyle seyir halindeyken C.D. tarafından otomobille kasıtlı olarak sıkıştırılarak kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. C.D. ve olay sırasında yanında oldukları iddia edilen H.D. ve M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mersin de 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet bulgusu #2

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Mersin'de 12 yıl önce motosikletli Cuma Çabuk'u (30) otomobille sıkıştırarak ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.D., H.D. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.D. ve M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir