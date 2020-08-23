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    Mersin'de 15 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu

    Ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen Ümit Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.
    • DHA
    • 23.08.2020 - 12:23
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    Mersin'de 15 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu

    Mersin'de Ümit Demir'in cesedi bölgede hayvanları otlatan çoban tarafından bulundu.

    Merkez Yenişehir ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Çukurkeşlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalle çevresinde hayvanlarını otlatan bir çoban, çevreden gelen kokular nedeniyle etrafı kontrol edince bir cesetle karşılaştı.

    Durumun jandarmaya haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    15 GÜN ÖNCE KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLDİ

    Yapılan araştırmada cesedin 15 gün önce ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen Ümit Demir’e ait olduğu ortaya çıktı.

    Demir'in cesedi bulunduğu yerden alınarak otopsi için morga kaldırıldı.

    Mersin de 15 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu #1

    Mersin de 15 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu #2

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