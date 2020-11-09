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    Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

    Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkolün yanı sıra çok sayıda malzeme buldu.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 11:15
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 11:27
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    Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

    Mersin'de sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenlendi.

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.E.Ş. isimli bir şahsın evinde sahte içki üretimi yaptığının bilgisine ulaştı.

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

    EVİ 'SAHTE İÇKİ FABRİKASINA' DÖNÜŞTÜRDÜLER

    Adeta fabrikaya çevrilen evde yapılan aramada; 5 adet 176 litrelik, 5 adet 100 litrelik, 5 adet 40 litrelik, 9 adet 10 litrelik, 17 adet 5 litrelik, 43 adet 0.5 litrelik bidon içerisinde satışa hazır toplamda 1.700 litre alkol ele geçirildi.

    OPERASYONDA BULUNAN DİĞER MALZEMELER

    Ayrıca evde, 33 paket 100 gramlık maya, 1 adet 1 litrelik gliserin, 1 adet 1 litrelik anason, 4 adet aroma, 18 adet huni, 26 adet numune çubuğu, 6 adet alkol derecesi ölçme aleti, 3 adet akvaryum motoru ve 22 adet pastör pipet ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mersin de 1700 litre sahte içki ele geçirildi #1

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