Mersin'de 2 çocuk annesi kadın ön yargıları yıktı: Vinç operatörü oldu Eğitim ve ehliyet alıp, ön yargıları yıkarak 'erkek mesleği' olarak bilinen vinç operatörlüğüne başlayan evli ve 2 çocuk annesi Rabia Mafer, "Beni vincin direksiyonunda görenler, önce bir şaşırıyor, ardından tebrik edip, alkışlıyor" dedi.

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DHA

Mersin'de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce iş arayışına giren evli ve 2 çocuk annesi Rabia Mafer (43), bir arkadaşının aracılığıyla bugünkü patronu ile tanıştı.

Patronunun sektörde kadınları da istihdam etmek için başlattığı projeye dahil olan Mafer, çevresinin ön yargılı olmasına rağmen vinç operatörlüğü eğitimi görüp, sertifika aldı.

Eğitimin ardından işbaşı yapıp, sepetli vinç kullanmaya başlayan Mafer, becerisiyle dikkat çekti.

"İş makinesi kullanmak için gerekli ehliyeti de aldıktan sonra çalışmaya başladım"

Başta ailesi olmak üzere iş arkadaşlarından da destek gördüğünü söyleyen Rabia Mafer, "Bir arkadaşımın vesilesi ile patronumla tanıştım. Sektörde kadın istihdamı sağlamak için bir projesi olduğunu söyledi. Proje çok hoşuma gitti. Hemen eğitim ve sertifikalarımı aldım. Aynı zamanda iş makinesi kullanmak için gerekli ehliyeti de aldıktan sonra çalışmaya başladım. Bu süreçte eşim, yakınlarım ve özellikle iş arkadaşlarım çok büyük destek oldu. Destekleri için hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

"Beni vincin direksiyonunda görenler, önce bir şaşırıyor ardından tebrik edip, alkışlıyor"

Kendisini görenlerin önce şaşırdığını, ardından alkışladığını anlatan Mafer, "Beni vincin direksiyonunda görenler, önce bir şaşırıyor ardından tebrik edip, alkışlıyor. Kadınlar olarak yapamayacağımız hiçbir iş yok. Çok güçlüyüz, yeter ki kadınlar kendilerine güvensin. Kadının çalışması, kendi ayakları üzerinde durması; çok güzel bir şey. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınların da 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)