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    Mersin'de 2 küçük kardeş, yanarak can verdi

    Evlerinde oyun oynarken elektrik kontağında yangın çıkması sonucunda 3 ve 4 yaşındaki Kuytul kardeşler hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 17:13
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    Mersin'de 2 küçük kardeş, yanarak can verdi

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde anne Fatma Kuytul, duş almak için banyoya girdi.

    Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Mehmet (3) ve Ahmet Kuytul (4) odada oynarken, elektrik kontağından yangın çıktı.

    EVLATLARINI GÖRÜNCE FERYAT ETTİ

    Alevler arasında kalan çocuklar çığlıklar atarken, banyodaki anne ses ve duman kokusu üzerine dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın, evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti.

    Mersin'de 2 küçük kardeş, yanarak can verdi VİDEO


    Mersin de 2 küçük kardeş, yanarak can verdi #1

    ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Ahmet ve Mehmet kardeşler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

    Olay yerine gelen polis, evin çevresine güvenlik şeridi çekip çalışma yaptı.

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