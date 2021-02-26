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Mersin'de 2 küçük kardeş, yanarak can verdi
Evlerinde oyun oynarken elektrik kontağında yangın çıkması sonucunda 3 ve 4 yaşındaki Kuytul kardeşler hayatını kaybetti.
- İHA
- 26.02.2021 - 17:09
- Güncelleme : 26.02.2021 - 17:13
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde anne Fatma Kuytul, duş almak için banyoya girdi.
Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Mehmet (3) ve Ahmet Kuytul (4) odada oynarken, elektrik kontağından yangın çıktı.
EVLATLARINI GÖRÜNCE FERYAT ETTİ
Alevler arasında kalan çocuklar çığlıklar atarken, banyodaki anne ses ve duman kokusu üzerine dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın, evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti.
Mersin'de 2 küçük kardeş, yanarak can verdi VİDEO
ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Ahmet ve Mehmet kardeşler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis, evin çevresine güvenlik şeridi çekip çalışma yaptı.