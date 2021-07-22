Haberler

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de 2 motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mersin'de 2 motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sürücülerinin kontrollerinden çıkarak kaza yapan iki motosiklet sürücüsünden biri, bariyerlere çarpmasının ardından hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin ise yaralandığı aktarıldı.