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- Mersin'de 2 motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'de 2 motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sürücülerinin kontrollerinden çıkarak kaza yapan iki motosiklet sürücüsünden biri, bariyerlere çarpmasının ardından hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
- DHA
- 22.07.2021 - 17:31
Tarsus-Mersin otoyolu Kaleburcu Mahallesi’nde, iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi.
35 yaşındaki Serkan Taş yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.
HASTANEDE VEFAT ETTİ
Kazada yaralanan Serkan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TOPRAK ZEMİNE ÇARPTI
Gülek Mahallesi Kale Yolu mevkisinde ise M.K. yönetimindeki motosiklet, hızlı girdiği virajda toprak zemine çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ve yanındaki A.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.