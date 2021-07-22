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    Mersin'de 2 motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Sürücülerinin kontrollerinden çıkarak kaza yapan iki motosiklet sürücüsünden biri, bariyerlere çarpmasının ardından hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
    • DHA
    • 22.07.2021 - 17:31
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    Mersin'de 2 motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Tarsus-Mersin otoyolu Kaleburcu Mahallesi’nde, iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi.

    35 yaşındaki Serkan Taş yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

    HASTANEDE VEFAT ETTİ

    Kazada yaralanan Serkan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    TOPRAK ZEMİNE ÇARPTI

    Gülek Mahallesi Kale Yolu mevkisinde ise M.K. yönetimindeki motosiklet, hızlı girdiği virajda toprak zemine çarptı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ve yanındaki A.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

    Mersin de 2 motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı #1

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