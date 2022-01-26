Mersin'de 2 torbacı tutuklandı

Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde sokakta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 5 kişiyi takibe aldı.

Yapılan takip ve araştırmalar sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 hassas terazi, 40 gram esrar, 51 ecstasy hap, 99 gram metamfetamin ve dijital materyallere el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.





