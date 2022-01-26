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    Mersin'de 2 torbacı tutuklandı

    Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 15:02
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    Mersin'de 2 torbacı tutuklandı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde sokakta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 5 kişiyi takibe aldı.

    Yapılan takip ve araştırmalar sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU

    Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 hassas terazi, 40 gram esrar, 51 ecstasy hap, 99 gram metamfetamin ve dijital materyallere el konuldu.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Mersin de 2 torbacı tutuklandı #1

    Mersin de 2 torbacı tutuklandı #2


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