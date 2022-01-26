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- Mersin'de 2 torbacı tutuklandı
Mersin'de 2 torbacı tutuklandı
Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 26.01.2022 - 14:30
- Güncelleme : 26.01.2022 - 15:02
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde sokakta uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 5 kişiyi takibe aldı.
Yapılan takip ve araştırmalar sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 hassas terazi, 40 gram esrar, 51 ecstasy hap, 99 gram metamfetamin ve dijital materyallere el konuldu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.