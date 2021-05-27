Birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Mersin’de merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A., dengesini kaybedince demir korkuluklardan beton zemine düştü.

Çocuğu gören vatandaşlar, yardıma koştu.

KAMERAYA YANSIDI

Çocuğun düşme anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

O sırada yoldan geçen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kafasında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi.