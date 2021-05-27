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    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü

    Birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 17:50
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    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü

    Mersin’de merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A., dengesini kaybedince demir korkuluklardan beton zemine düştü.

    Çocuğu gören vatandaşlar, yardıma koştu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Çocuğun düşme anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    O sırada yoldan geçen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü VİDEO

    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Kafasında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü #2

    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü #3

    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü #4

    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü #5

    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü #6

    Mersin’de 2 yaşındaki çocuk, balkondan düştü #7

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