Akdeniz ilçesinde bir narenciye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi’nde bir narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Yangın fabrikanın farklı noktalarına da sıçrarken alevlerin büyümesi üzerine bölgeye farklı ilçelerden destek ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri bölgede önlem aldı.

Mersin'de 200 kişinin çalıştığı fabrikada yangın VİDEO