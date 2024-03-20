Mersin'de 2.5 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi
İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 2 şahsın ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisine ulaşarak şüphelileri takibe aldı.

Yapılan takip esnasında şüpheli şahısların kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi.

2 milyon dolu makaron ele geçirildi

Operasyonda kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 2 milyon dolu makaron ele geçirildi.

Suçta kullanılan araca el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)