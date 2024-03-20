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Mersin'de 2.5 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Mersin'de 2.5 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan 2 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.