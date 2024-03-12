Mersin'de 3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı

DHA
Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde kuyumcu Mahmut Gökalp'a ait iş yerinde kuyumcu dükkanına giren, yüzleri baş örtüsüyle kapalı 3 kadın, altın almak istediklerini söyledi.
Kadınlardan biri, kuyumcuyu takılara bakma bahanesiyle oyalarken, diğer 2 kadın da vitrindeki altın dolu tablayı çaldı.
Durumu polise bildirdi
Kadınların kuyumcudan ayrılmasının ardından yaklaşık 1 milyon TL değerinde altınların çalındığını fark eden Mahmut Gökalp, durumu polise bildirdi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Elbisesinin altına sakladılar
Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadınlardan birinin çaldıkları tablayı elbisesinin içine koyarak gizlediği görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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