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    Mersin'de 3 kadının çantasını çalan kapkaççıya gözaltı

    15 saat içerisinde yolda yürüyen 3 kadının çantasını çalan Z.S., olayda kullandığı kırmızı motosikletten tespit edilerek yakalandı.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 13:18
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    Mersin'de 3 kadının çantasını çalan kapkaççıya gözaltı

    Mersin'in Mezitli ilçesinde, İ.S., A.A. ve S.A. 31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahında çantalarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği şikayetler üzerine özel ekip kurdu.

    KAPKAÇÇIYI MOTOSİKLETİ ELE VERDİ

    Olayların gerçekleştirdiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kırmızı motosikletten yola çıkarak Z.S.'yi tespit etti. Şüphelinin geçebileceği güzergahta önlem alan ekipler, Z.S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.S., üç olayı da kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

    Mersin'de 15 saatte 3 kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin de 3 kadının çantasını çalan kapkaççıya gözaltı #1

    Mersin de 3 kadının çantasını çalan kapkaççıya gözaltı #2

    Mersin de 3 kadının çantasını çalan kapkaççıya gözaltı #3

    Mersin de 3 kadının çantasını çalan kapkaççıya gözaltı #4

    Mersin de 3 kadının çantasını çalan kapkaççıya gözaltı #5

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