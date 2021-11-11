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- Mersin'de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı
Mersin'de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı
- DHA
- 11.11.2021 - 14:07
- Güncelleme : 11.11.2021 - 14:20
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
8 aylık takip sonucu 17 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
KRİPTO PARAYLA KAZANÇ VAADİ
Ekipler, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları kripto parayla yüksek kazanç elde etme ve iş bulma vaadiyle dolandıran 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK
Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede, toplam 3 milyon lira tutarında dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Mersin'de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı VİDEO