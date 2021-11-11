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    Mersin'de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı

    Kripto parayla yüksek kazanç elde etme ve iş bulma vaadiyle vatandaşları sosyal medya üzerinden 3 milyon lira dolandıran 15 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 14:20
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    Mersin'de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    8 aylık takip sonucu 17 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

    KRİPTO PARAYLA KAZANÇ VAADİ

    Ekipler, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları kripto parayla yüksek kazanç elde etme ve iş bulma vaadiyle dolandıran 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

    2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

    Şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede, toplam 3 milyon lira tutarında dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. 
    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Mersin'de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı VİDEO

    Mersin de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı #1

    Mersin de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı #2

    Mersin de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı #3

    Mersin de 3 milyon lira sosyal medya dolandırıcılığı yapanlar yakalandı #4

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