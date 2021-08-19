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    Mersin'de 3 şahıs, suç örgütü operasyonunda tutuklandı

    Polis ekiplerinin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi tutuklanırken, gözaltındaki diğer 9 şüpheli serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 19.08.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 12:35
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    Mersin'de 3 şahıs, suç örgütü operasyonunda tutuklandı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler S.Ş., R.B., V.B., O.S., F.S., İ.S., A.G., E.K., E.T., C.A., O.G. ve M.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 900 mermi ele geçirildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., E.T. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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