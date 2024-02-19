Mersin'de 3 yaşındaki kızına alkol içiren anneye gözaltı 3 yaşındaki kızına içki içirdiği ve şiddet uyguladığı iddia edilen anne gözaltına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşa yerleştirildi.

DHA

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni uğruna yaptıkları gündem oluyor.

Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise yeni bir tepkiye sebep oldu.

Bunun bir örneği de Mersin'de yaşandı.

Yargı harekete geçti

Skandal görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, bir kadının çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı.

Anne gözaltına alındı

Kimliği tespit edilen anne Ç.M.Ö, polis ekiplerince "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "yaralama" suçlarından gözaltına alındı.

Küçük kız devlet gözetimine alındı

Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)