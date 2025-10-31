Mersin'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

- Mersin Silifke'de polis, dolandırıcılık suçlarından 31 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası alan T.Ö.'yü yakaladı.
- T.Ö., Mersin, İzmir, İstanbul ve Yalova'da açılan davalar nedeniyle aranıyordu.
- Gözaltına alınan T.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Mersin Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Mersin, İzmir, İstanbul ve Yalova’da açılan davalardan 31 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö.’nün peşine düştü.
OPERASYONLA YAKALANDI, TUTUKLANDI
İlçede saklandığı tespit edilen hükümlüye yönelik operasyon düzenleyen ekipler, T.Ö.’yü gözaltına aldı.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan T.Ö., cezaevine teslim edildi.