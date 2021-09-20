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- Mersin'de 39 güvercin telef oldu
Mersin'de 39 güvercin telef oldu
Kümesteki yangın nedeniyle kuşlar can verdi. Kümesin sahibi, kundaklamadan şüphelendiğini söyledi.
- AA
- 20.09.2021 - 17:29
- Güncelleme : 20.09.2021 - 17:41
Mersin'in Akdeniz ilçesinde güvercin beslenen kümeste yangın çıktı.
Çilek Mahallesi'nde Osman Sağlam'a ait kümeste bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
39 KUŞ CAN VERDİ
Yangında, kümeste bulunan güvercinlerden 39'u telef oldu. Sağlam, 22 yıldır hobi olarak güvercin beslediğini söyledi.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Sağlam, kaybettiği güvercinler için çok üzüldüğünü belirterek, olayın kundaklama olabileceğini ileri sürdü.