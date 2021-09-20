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    Mersin'de 39 güvercin telef oldu

    Kümesteki yangın nedeniyle kuşlar can verdi. Kümesin sahibi, kundaklamadan şüphelendiğini söyledi.
    • AA
    • 20.09.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 17:41
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    Mersin'de 39 güvercin telef oldu

    Mersin'in Akdeniz ilçesinde güvercin beslenen kümeste yangın çıktı.

    Çilek Mahallesi'nde Osman Sağlam'a ait kümeste bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

    39 KUŞ CAN VERDİ

    Yangında, kümeste bulunan güvercinlerden 39'u telef oldu. Sağlam, 22 yıldır hobi olarak güvercin beslediğini söyledi.

    KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

    Sağlam, kaybettiği güvercinler için çok üzüldüğünü belirterek, olayın kundaklama olabileceğini ileri sürdü.

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