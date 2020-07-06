Mersin’de 4 kişinin dövdüğü genç komadan çıktı

4 gün yaşam mücadelesi veren ve taburcu edilen genç, “Bu insanların bir an önce cezalandırmalarını istiyorum.” dedi.

Ailesi tatilde olduğu için evde tek başına kalan 28 yaşındaki Atakan A., kız meselesi yüzünden daha önce araları bozulan Emre S. ve arkadaşı Mehmet Kağan T. tarafından konuyla ilgili arandı.

Atakan A. ile Emre S. ve Mehmet Kağan T. telefonda tartıştı.

ALKOL ALIP, DÖVMEYE GİTTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine bir restoranda alkol aldıkları iddia edilen Emre S. ile birlikte arkadaşları Veli Can G., Mehmet Kağan T. ve Aybora A., 33 AEG 320 plakalı araçla Atakan A.'nın oturduğu Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'ndeki siteye gitti.

TUZAKTAN HABERSİZ AŞAĞIYA İNDİ

Mehmet Kaan T.'nin, “Aşağıya in, oraya geliyorum, konuşalım” dediği Atakan A., kurulan tuzaktan habersiz şekilde otoparka indi. Emre S., Veli Can G., Mehmet Kağan T. ve Aybora A., bir anda Atakan A.'ya saldırarak darbetmeye başladı. Atakan A.'yı konuşma şansı bile tanımadan araya alıp tekme ve yumruklarla yere yığılana kadar döven arkadaşları daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Çevredekilerin ihbarıyla Atakan A., tedavi için ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülürken, araçla kaçan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

EVDEYKEN FENALAŞTI

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra evine giden Atakan A.'nın tatilde olan ailesi olayı duyunca eve geldi. Kafasında yarık, gözünde şişlik bulunan Atakan A.'nın başında nöbet tutan ailesi, sabaha karşı 06.00 sıralarında aşırı titreme sonrası başı kanayan ve komaya giren oğullarını ambulansla yeniden aynı hastaneye götürdü.

4 GÜN KOMADA KALDI

Tansiyonu 6/14 olarak ölçülen gencin çekilen tomografisinde 'beyin travması' geçirdiği anlaşıldı. 4 gün yoğun bakım servisinde ölümle mücadele eden Atakan A., 4 gün de gözetim altında tutularak yapılan tedavisinin ardından geçtiğimiz cumartesi günü taburcu edildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Atakan A.’yı döverek komaya girmesine neden olan ve alkollü olduğu belirlenen Veli Can G., Mehmet Kağan T., Emre S. ve Aybora A., sorgularının ardından 'öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, iddiaya göre başka bir suçtan 2 yıl ertelenmiş cezası bulunduğu ifade edilen Veli Can G.’yi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Mehmet Kaan T., Emre S. ve Aybora A.'nın hakkında ise denetimli serbestlik uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Atakan A.'nın avukatı İsmail Taner, mahkeme kararına itiraz etti.

“TEK SANDIM 4 KİŞİLERMİŞ”

Taburcu olduktan sonra olaya ilişkin açıklama yapan Atakan T., şunları söyledi:

"Olay günü telefonum çaldı. Tahrik ve hakaret edercesine aşağıya inmemi sağladılar. Tek bir kişiyle karşılaşacağımı sanıyordum ama 4 kişilermiş. Kafama sert bir cisimle vurunca yere düşüp bayıldım. Gerisini hatırlamıyorum. Bu insanların bir an önce cezalandırılmalarını istiyorum."