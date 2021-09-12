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Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.