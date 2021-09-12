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    Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

    Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 00:59
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    Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

    Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kürkçü ve Demirhisar köy yolunda meydana gelen kazada, süratle gelen kamyonun yol ayrımında önüne çıkan bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

    KAZA ANI ÇEŞİTLİ KAMERALARCA KAYITTAYDI

    Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları ve araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada-Video

    KAMYON SÜRÜCÜSÜ SON ANDA İKİNCİ ARAÇTAN KURTULDU

    Kamera görüntülerine göre, bir firmaya ait kamyon kendi güzergahında seyir halinde iken yol ayrımında aniden önüne çıkan otomobile çarptı. Kamyon sürücüsü, o sırada manevra yaparak karşı yönden gelen bir başka araca ise çarpmaktan son anda kurtuldu.

    Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada #1

    Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada #2

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