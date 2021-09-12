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- Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 12.09.2021 - 00:59
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kürkçü ve Demirhisar köy yolunda meydana gelen kazada, süratle gelen kamyonun yol ayrımında önüne çıkan bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
KAZA ANI ÇEŞİTLİ KAMERALARCA KAYITTAYDI
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları ve araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada-Video
KAMYON SÜRÜCÜSÜ SON ANDA İKİNCİ ARAÇTAN KURTULDU
Kamera görüntülerine göre, bir firmaya ait kamyon kendi güzergahında seyir halinde iken yol ayrımında aniden önüne çıkan otomobile çarptı. Kamyon sürücüsü, o sırada manevra yaparak karşı yönden gelen bir başka araca ise çarpmaktan son anda kurtuldu.