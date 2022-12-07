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- Mersin'de 4 polisi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi
Mersin'de 4 polisi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi
Pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan ve kendisini engellemeye çalışan 4 polisi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
- 07.12.2022 - 14:07
Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle 4010 Sokak'ta ikamet eden Eray Arık, evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açmaya başladı.
İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Etkisiz hale getirildi
Olay yerine giden ekiplerin uyarıda bulunduğu 45 yaşındaki eski özel güvenlik görevlisi, ateş ettiği 4 polis memurunu yaraladı.
Takviye için sevk edilen polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen Arık, hayatını kaybetti.
Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı
AA’nın haberine göre yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.