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Mersin'de 4 polisi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi

Mersin'de 4 polisi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi

Pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan ve kendisini engellemeye çalışan 4 polisi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.