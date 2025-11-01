Abone ol: Google News

Mersin'de 48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Bozyazı ilçesinde, kesinleşmiş 48 yıllık hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:23
  • Mersin Bozyazı'da 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
  • İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.M.'yi takibe alarak operasyon düzenledi.
  • Yakalanan A.M., emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 48 yıl hapis cezası bulunan A.M.’yi takibe aldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

