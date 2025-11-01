Mersin'de 48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

- Mersin Bozyazı'da 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
- İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.M.'yi takibe alarak operasyon düzenledi.
- Yakalanan A.M., emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Mersin’in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 48 yıl hapis cezası bulunan A.M.’yi takibe aldı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.