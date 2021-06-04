5 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında, 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 5016 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE ÇOCUKLARIN OLABİLECEĞİ İHTİMALİ PANİK YARATTI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye gelen ev sahibi B.Y. ağlayarak, sinir krizi geçirirken, çocuklarının evde olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine bölgede büyük bir panik yaşanırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yapılan kontrollerde çocukların evde olmadığı anlaşılırken, herkes rahat bir nefes aldı.

Mersin'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı VİDEO





YAN EVDE MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR KURTARILDI

Ayrıca yangında yan evde mahsur kalan 2 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın sırasında apartmandan çıkarılan bir kişi de ambulansla hastaneye götürüldü.





YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Eşinden boşandığı öğrenilen kadının, 3 çocuğuyla evde yaşadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



