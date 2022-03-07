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    Mersin’de 500 bin dolarlık kaliforniyum ele geçirildi

    Petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılan 102 gram kaliforniyumu 500 bin dolara satmak isteyen zanlı, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:24
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    Mersin’de 500 bin dolarlık kaliforniyum ele geçirildi

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte kimyasal madde kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu M.A.'nın elinde, petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında, altın ve gümüş araştırmalarında kullanılan kaliforniyum bulunduğunu tespit etti.

    500 BİN DOLARA SATACAKTI

    M.A.’nın, kaliforniyumu 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı saptandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma, AFAD İl Müdürlüğü KBRN personeli desteğinde operasyon düzenledi.

    102 GRAM KALİFORNİYUM ELEMENTİNE EL KONULDU

    M.A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 102 gram kaliforniyum elementi ele geçirilerek Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

    Aramada ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 230 bin lira olan gümrük kaçağı 46 cep telefonu ele geçirildi.

    Mersin’de 500 bin dolarlık kaliforniyum ele geçirildi #1

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    M.A.’nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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