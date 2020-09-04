Mersin'de 6 metreden boşluğa düşünce hayatını kaybetti

Gıda mühendisi, çalıştığı iş yerinde 6 metre yüksekten aşağı düştü. Hayatını kaybeden mühendisin düşme anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüsnü Ağca isimli gıda mühendisi, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi’nde bulunan un fabrikasında çalışıyordu.

Öğlen saatlerinde iş yerinde dolaşan gıda mühendisi Hüsnü Ağca, un paketleme servisi önüne geldiğinde ayağının kaymasıyla 6 metre yükseklikten aşağıya düştü.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Hüsnü Ağca, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ağca kurtarılamadı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hüsnü Ağca’nın düşme anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.