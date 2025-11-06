Mersin'de 76 yaşındaki adamı tartaklayan eczacı teknisyeni işten çıkarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

16 Ekim sabahı Merkez Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki bir eczanede 76 yaşındaki Zeynel Abidin Toprak eczaneye gelerek eski tarihli reçeteyle ilaç almak istedi.

Eczacı teknisyeni Arif Fidan ilacı vermeyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın sonunda Fidan, Toprak'ı eczaneden çıkardı.

YAŞLI ADAMIN OĞLU ECZACI TEKNİSYENİNİ DARBETTİ

Olaydan bir gün sonra Zeynel Abidin Toprak'ın oğlu İsmail Toprak, eczaneye gelerek Arif Fidan'ı sopayla darbetti. Gürültüleri duyarak iş yerine giren komşuları araya girip, Fidan'ı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Arif Fidan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan tedavisinin ardından taburcu olurken, kaçan İsmail Toprak kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

ECZANE ÖNÜNDE KINAMA AÇIKLAMASI

Gözaltına alınan Toprak polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mersin Eczacı Odası yetkilileri de eczane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadıklarını belirtti.

OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayın öncesine dair farklı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, eczacı teknisyeninin olaydan bir gün önce Zeynel Abidin Toprak'ı tartaklayarak iş yerinden çıkarırken, iterek yere düşürdüğü, ardından kapıyı kapattığı anlar yer aldı.

Yaşananları anlatan Toprak, eczacı teknisyeninin ilk kendisini darbettiğini ancak buna rağmen oğlunun yaptığını da savunmadığını söyledi. Arif Fidan'dan şikayetçi olduklarını belirten Zeynel Abidin Toprak, oğlunun serbest bırakılmasını ya da Fidan'ın da tutuklanmasını istedi.

TEKNİSYENİN ÇALIŞTIĞI ECZANENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Arif Fidan, işten çıkarıldı.

Fidan'ın işten çıkarıldığı eczanenin sahibinin avukatı Erdal Kaya, konuya ilişkin açıklama yaptı. Kaya, “Müvekkilim olayın aydınlatılması için tüm kayıtları bizzat adli mercilere sunmuştur. Yaşanan olay tamamen adli bir vaka olup, taraflar arasında gerçekleşmiştir. Müvekkilim veya eczane olaylarla hiçbir şekilde bağlantılı değildir" dedi.