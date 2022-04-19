8 yaşındaki kız çocuğu, gece saatlerinde kayboldu, mahalleli ile birlikte ekipler bulmak için harekete geçti. Kokuya duyarlı köpeklerle aranan kız çocuğundan ilk 6 saat içinde bir haber alınamadı.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak’ta ikamet eden yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur Hamit Bilal, gece 21.30 sıralarında kayboldu.

Çocuğu bulamayan ailesi komşulardan yardım istedi.

Komşular hem mahalle sakinlerine hem de ekiplere haber verdi.

Bulunamadı

Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile birlikte jandarma, AFAD, AKUT ve İtfaiye ekipleri 2’si kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 3 köpek getirerek arama çalışması yaptı.

Vatandaşlar ve ekipler, çocuğun evi başta olmak üzere 5 kilometrelik alanı 6 saatte aradı.

Yapılan ilk aramalarda bir sonuç alınamazken, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

“200-250 kişi bölgeyi tamamen taradı”

Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Zafer Sarıaslan, “Gece saat 21.30 gibi kız çocuğu kaybolmuş. Bütün Çeşmeli’nin gençleri ve halkı olmak üzere 200-250 kişi bölgeyi tamamen taradı. Şu ana kadar hiçbir sonuç alınamadı. Hala Akut, AFAD, jandarma herkes arıyor.” dedi.

Nur’un ablası ise kardeşinin kaybolduğunu ve herkesin aramasına rağmen halen bulunamadığını kaydetti.

Mersin’de 8 yaşındaki kız çocuğu kayboldu VİDEO