Mersin’de abartı egzoz denetimi: 50 sürücüye 463 bin 350 TL ceza

- Mersin’de 50 sürücüye abartı egzoz kullandıkları için toplam 463 bin 350 TL para cezası verildi.
- Denetimlerde 24’ü motosiklet olmak üzere 50 araç trafikten men edildi.
- İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerin süreceğini belirtti.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik geniş çaplı denetim yaptı.
50 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Denetimlerde 24’ü motosiklet olmak üzere toplam 50 araca, Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesi kapsamında işlem uygulanarak trafikten men edildi.
SÜRÜCÜLERE 463 BİN LİRA CEZA
Kurallara uymayan sürücülere toplam 463 bin 350 TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek, gürültü kirliliğini azaltmak ve vatandaşların can-mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.