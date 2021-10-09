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- Mersin'de açık kalan kamyon damperi, üst geçide takıldı
Mersin'de açık kalan kamyon damperi, üst geçide takıldı
Damperi açık kalan kamyonun yaya üst geçidine çarpmasının ardından üst geçitte hasar oluşurken, şoför kazayı yara almadan atlattı.
- DHA
- 09.10.2021 - 18:48
- Güncelleme : 09.10.2021 - 20:41
Dün akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Sait Polat Bulvarı'nda B.D. yönetimindeki 80 FJ 989 plakalı kamyonun açık kalan damperi, güzergahtaki üst geçide çarptı.
Çarpma sonucu damper kamyondan ayrıldı.
ŞANS ESERİ ÜST GEÇİTTEN YAYA GEÇMEDİ
Kamyon şoförünün yara almadığı kaza sırasında üst geçitte yaya olmadığı belirtildi. Kazada üst geçitte hasar oluştu.
Polisin önlem aldığı bölgede, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Mersin'de açık kalan kamyon damperi, üst geçide takıldı VİDEO