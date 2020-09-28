Dolar
7.7974
1.8176%
Euro
9.0997
2.1611%
Altın
1881.43
1.057%
Borsa
1121.17
-0.2668%
G. Altın
471.224
2.7767%
Bitcoin
84702.36
2.9576%
23ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 23 C

    Mersin açıklarında 90 kaçak göçmen yakalandı

    Mersin'in Silifke ilçesinde 90 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
    • AA
    • 28.09.2020 - 22:10
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 22:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin açıklarında 90 kaçak göçmen yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 Eylül'de Silifke ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği belirtildi.

    90 GÖÇMEN VE 3 KAÇAKÇI YAKALANDI

    Açıklamada, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durdurulmuş ve içerisindeki 90 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır." denildi.

    Mersin açıklarında 90 kaçak göçmen yakalandı #1

    Mersin açıklarında 90 kaçak göçmen yakalandı #2

    Mersin açıklarında 90 kaçak göçmen yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir