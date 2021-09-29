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    Mersin'de ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı, tutuklandı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde yol anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren 48 yaşındaki Ahmet Köse tutuklandı.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 00:51
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    Mersin'de ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı, tutuklandı

    27 Eylül günü ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Köse, evlerinin önündeki arazi yolu nedeniyle husumetli olduğu 64 yaşındaki ağabeyi Hüseyin Köse ve oğlu Eyüp Köse ile tartışmaya başladı.

    AĞABEYİ VE YEĞENİNE ATEŞ ETTİ

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Köse, pompalı tüfekle ağabeyi ve yeğenine rastgele ateş açtı. Baba ve oğlu, vücutlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmet Köse gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Köse, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne konuldu.

    Mersin de ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı, tutuklandı #1

    Mersin de ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı, tutuklandı #2

    Mersin de ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı, tutuklandı #3

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