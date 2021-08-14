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Mersin’de ağaca yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

Mersin’de ağaca yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

Yağmurdan korunmak için bir ağacın altına sığınan İsa Oksal’a 30 küçükbaş hayvan, ağaca yıldırım isabet etmesi ile yaşamını yitirdi.