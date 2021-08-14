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    Mersin’de ağaca yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

    Yağmurdan korunmak için bir ağacın altına sığınan İsa Oksal’a 30 küçükbaş hayvan, ağaca yıldırım isabet etmesi ile yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 17:15
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    Mersin’de ağaca yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

    Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

    İlçeye bağlı Sebil Mahallesi'nde İsa Oksal'a ait keçi ve koyunlardan oluşan sürü, yağmurdan korunmak için bir ağacın altına sığındı.

    Hayvanların sığındığı ağaca yıldırım isabet etti.

    BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN GÖMÜLDÜ

    30 küçükbaş hayvan, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

    Hayvanların cansız bedenleri, belediye ekipleri tarafından gömüldü.

    Mersin’de ağaca yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu #1

    Mersin’de ağaca yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu #2

    Mersin’de ağaca yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu #3

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