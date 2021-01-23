Küçükbaş hayvan ağılına giren başıboş iki köpek, 2'si kuzu 6 koyunu telef etti.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde yetiştiricilik yapan Cafer Gürül'ün ağılda bulunan 25 koyunu, pitbull cinsi 2 köpek tarafından saldırıya uğradı.

Gürül'ün çocukları ise saldırıyı fark ederek durumu aileye bildirdi.

6 KOYUN TELEF OLDU

Bu sırada ağılda bulunan 2'si kuzu 6 koyun telef olurken, diğer koyunlar da ağır yaralandı. Köpekler, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle ağıldan uzaklaştırıldı.

Mersin'de ağıla giren pitbulllar koyunlara saldırdı VİDEO

KÖPEKLER GÖZETİM ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, koyunlara saldıran köpeklerin yaklaşık 100 metre mesafede olduklarını tespit etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetimi altına alınan köpekler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderildi.

"YA ÇOCUKLARIMI PARÇALASAYDI"

Koyunları vahşice telef edilen Cafer Gürül, "Haydi çocuğumun birini yeseydi pitbull, ne yapacaktım. Benim 3 tane çocuğum vardı. Haydi birini parçalasaydı." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

KÖPEKLERİN SAHİBİ ARANIYOR

Köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.