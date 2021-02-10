Mersin'de aileler arası miras kavgası: 2 yaralı

Aile arasında çıkan miras kavgasında baba ve oğul, tabancayla yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Sabah saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 0692 Sokak'ta Ş.K. ile Z.K. kardeşler arasında, miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., yanında bulunan tabancayla kardeşi Z.K.'ye ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermiler, Z.K. ve yanındaki oğlu M.K.'ye isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.K. ve M.K. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Z.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ş.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.