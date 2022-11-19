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    Mersin'de akılalmaz hırsızlık: Ev gösterip, parasını çaldılar

    Ev almak için aracı oldukları müşterinin bankadan kredi olarak çektiği paranın 1 milyon lirasını, hazırladıkları akılalmaz tuzakla çalan 2 emlakçı çalışanı ile birlikte suç ortağı 4 kişi yakalandı.
    • 19.11.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 11:14
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    Mersin'de akılalmaz hırsızlık: Ev gösterip, parasını çaldılar

    Mersin’de polise başvuran A.K., Tece Mahallesi'nde ev almak için Erdemli ilçesindeki bir banka şubesinden 1 milyon 700 bin lira kredi çektiğini, paralarla birlikte kendisine aracı olan emlakçı çalışanlarıyla tapu dairesine gitmek yerine çeşitli bahanelerle emlak ofisine götürüldüğünü, bu sırada araçta bıraktığı 1 milyon lira paranın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

    Uzaktan kumandayla açıp, çaldılar

    Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, civardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, müşteriye ait park halindeki aracın kapısının uzaktan kumandayla açıldığı, emlakçı çalışanları A.C. ve G.S ile irtibatlı olan E.D.B. tarafından araç içerisindeki 1 milyon liranın çalındığı, yakındaki araçta bekleyen B.M. ile birlikte re olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

    Farkı kuyumculara verdi

    Araştırmalarına titizlikle devam eden ekipler, zanlıların paraları ormanlık alana ticari taksi ile gelen A.M. adlı şahsa verdiği, bu şahsın da paraları daha sonra geri almak üzere farklı kuyumculara verdiği tespit edildi.

    Bu kuyumculara ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise verilen paraların A.M.'nin eşi D.M. tarafından bir kısmı altın olacak şekilde geri alındığı belirlendi.

    Mersin'de akılalmaz hırsızlık: Ev gösterip, parasını çaldılar VİDEO

    5 tutuklama

    Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, emlakçı çalışanları A.C. ve G.S ile birlikte suça karıştıkları belirlenen A.M., D.M., E.D.B. ve İ.K. gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre operasyonda ele geçirilen paraların bir kısmı müştekiye teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.M. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

    Mersin de akılalmaz hırsızlık: Ev gösterip, parasını çaldılar #1

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