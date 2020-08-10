Mersin'de akıntıya kapıldı, cesedi Antalya'dan çıktı

Oğlu ve torunlarıyla girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kadının cesedi bulundu. Ceset, sarp ve dik kayalıklardan teleferik ile 350 metre yukarı taşındı.

57 yaşındaki Döndü Küçük, tatil için Ankara'dan gittiği Mersin'in Anamur ilçesinde oğlu ve torunlarıyla birlikte denize girdi.

Cuma günü saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdiği sırada oğlu ve iki torunuyla bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğul ve torun akıntıdan kayalıklara tutunarak kurtulurken Küçük, kayboldu.

DENİZE GİRENLER TESADÜFEN GÖRDÜ

Gözden kaybolan küçük için başlatılan arama çalışmalarının ardından dün saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'nın Güney Mahallesi'nde denize girmek için sahile inen Enis Şahiner ve arkadaşları, kıyıya yakın noktada deniz üzerinde bir cisim olduğunu fark etti. Yaklaştıkları cismin ceset olduğunu anlayan Şahiner ve arkadaşları, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.





DENİZDEN 150 METRE AÇIKTA BULUNDU

İhbar sonrası olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Denizden yaklaşık 150 metre açıkta bulunan ceset, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle tespit edildi.

50 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Döndü Küçük'ün cesedinin, yaklaşık 50 kilometre denizde sürüklendiği ortaya çıktı.

İNSAN ZİNCİRİ YAPILDI

Arazinin sarp ve dik kayalıklardan oluşması nedeniyle timler, el ele tutuşup birbirlerine destek vererek kıyıya ulaştı. Kıyıdan yüzerek cesede ulaşan dalgıçlar, kıyıya çıkardı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kıyıya çıkarılan ceset torbaya alındı.

TELEFERİK KULLANILDI

Cansız beden, sarp ve dik kayalıklar nedeniyle muz nakli için kullanılan teleferikle yaklaşık 350 metre yukarıdaki yolun bulunduğu bölüme taşındı.

ANNELERİNİN CESEDİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Yapılan incelemede cesedin Döndü Küçük'e ait olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine 2 gündür kayıp olan Küçük'ün çocukları ve kardeşleri, olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Annelerinin cansız bedenini gören Küçük'ün oğlu ve kızları, gözyaşı döktü. Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konulan Küçük'ün cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cansız beden, buradan da soruşturmanın yürütüldüğü Anamur'a nakledildi.

"SIRT ÜSTÜ YATTIĞINI GÖRDÜK"

Döndü Küçük'ün cesedini görüp haber veren Enis Şahiner, "Arkadaşlarla birlikte yüzmeye gelmiştik. Sahile yaklaştık. Arkadaşlara dalgaları gösterdim 'Bugün girmesek mi?' dedik. Bu arada aşağıda sırt üstü bir şeyin yattığını gördük. 'Bu ne diye bir bakın' dedim. Baktı, 'insan' dediler. Saat 16.00- 17.00 civarıydı. Sonra direkt 112, sahil güvenliği aradık. Geldiler. İlk başta ceset taşın önündeydi sonra açığa gitti" dedi.

























