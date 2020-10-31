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    Mersin'de akrabaların arazi kavgasında baba ve oğlu öldü

    Tarsus ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, Ercan Halim ile oğlu Abdullah Halim, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 14:34
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 18:46
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    Mersin'de akrabaların arazi kavgasında baba ve oğlu öldü

     

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Halim ve Tufan aileleri, ilçeye bağlı Kızılçukur Mahallesi mezarlık mevkiinde karşı karşıya geldi.

    Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı.

    BABA VE OĞUL OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Mehmet Emin Tufan'ın (39) silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Ercan Halim (61) ile oğlu Abdullah (21), olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Halim ailesinin açtığı ateş sonucu yaralanan Mehmet Emin Tufan ise çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

    Mersin de akrabaların arazi kavgasında baba ve oğlu öldü #1

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