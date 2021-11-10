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    Mersin'de alacaklılarının rehin tuttuğu kişi, 4 gün sonra kurtarıldı

    Bir iş yerinde borçluları tarafından 4 gün rehin tutulduğu ileri süren A.Ö., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 16:11
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    Mersin'de alacaklılarının rehin tuttuğu kişi, 4 gün sonra kurtarıldı

    Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.'nün 4 gündür bir iş yerinde zorla tutulduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

    İhbarın yapıldığı iş yerine giden ekipler, içeride olduğu tespit edilen, elleri bağlı A.Ö.'yü kurtardı.

    İfadesi alınan A.Ö., borçlu olduğu H.K. ve D.K. ile konuşmak amacıyla iş yerine gittiğini, ancak burada elleri ve kolları bağlanarak rehin alındığını öne sürdü.

    ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

    Dövülüp cep telefonunun zorla alındığını, silahla tehdit edildiğini belirten A.Ö. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kimlikleri tespit edilen H.K., D.K., Ö.K., M.M., M.O., D.G., S.M., E.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 7 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 6 gram esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

    2 KİŞİ EV HAPSİ KARARIYLA SERBEST

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve D.K. ev hapsi kararı ile diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mersin de alacaklılarının rehin tuttuğu kişi, 4 gün sonra kurtarıldı #1

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