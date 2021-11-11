Kızkalesi ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören anne, koşarak araçta uyuyan oğlunu dışarı çıkardı.

Mersin’in Kızkalesi ilçesinde, güvenlik sistemleri satışı yapan Elçin Yüceoğlu (35) ve Ergin Yüceoğlu (35) çifti, hafta sonu iş nedeni ile gittikleri adrese 2 buçuk yaşındaki çocukları Eymen’i de götürdüler.

Ergin Yüceloğlu bir evde işini yaparken, Elçin Yüceoğlu ise arka koltukta oğlunun uyuduğu hafif ticari aracın yanında onu beklemeye başladı.

Elçin Yüceoğlu ev sahibiyle sohbet ederken, bir anda aracın arkasından duman çıktığını fark etti.

Elçin Yüceoğlu koşarak araca gidip, uyuyan oğlunu dışarı çıkardı.

Bu sırada eşinin çığlıkların duyup evden çıkan Ergin Yüceoğlu da oğlunu kucağına alıp, hortumla aracı söndürmeye çalıştı.

Bir anda büyüyen alevler, aracın büyük bir kısmını sardı.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürdü.

Tamamen yanan araç demir yığınına döndü.

Mersin’de, alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı VİDEO



“ARAÇ DAKİKALAR İÇİNDE TAMAMEN YANDI”

Elçin Yüceoğlu, yaşadığı anları şu ifadeler ile anlattı:

“İş için Kızkalesi’ne gittik. Pazar günü olduğu için işten sonra bir şeyler yaparız diye oğlumuzu da yanımıza aldık. Eşim evde çalışırken ben oğlum araçta uyuduğu için dışarıda bekledim. Ev sahibiyle sohbet ederken, araçtan duman yükseldiğini fark ettim. O an aklıma arka koltukta uyuyan oğlum geldi. Hemen koşarak kucağıma aldım, çıkarttım. Eşim geldi yardımımıza. Araç dakikalar içinde tamamen yandı. Korku dolu anlar yaşadık.”





“150 BİN LİRA MADDİ ZARAR OLUŞTU”

Yangın nedeniyle araçlarında yaklaşık 150 bin lira zarar oluştuğunu söyleyen Yüceoğlu, “Araç tamamen yandı, kullanılmaz halde. İçerisinde kamera ve alarm sistemleri, elektronik malzemeler vardı, onlar da yandı. 150 bin TL kadar maddi kaybımız oluştu. Ama çok şükür oğlumuza bir şey olmadı. Bizim için en büyük teselli bu.” dedi.