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    Mersin'de anne ve kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Mersin Silifke'de kamyonla çarpışan motosikletteki Ali Bilgeç'in (43) ağır yaralandığı, eşi Hasibe (45) ve kızı Yağmur'un (10) yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 18.06.2022 - 21:37
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    Mersin'de anne ve kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Dün akşam saatlerinde Mersin'in Silifke- Antalya karayolu Kamyoncular Kooperatifi önünde meydana gelen olayda Ali Bilgeç, iddiaya göre bir yakının düğününe gitmek için eşi Hasibe ve kızı Yağmur'u da yanına alarak motosikleti ile yola çıktı.

    Motosiklet kamyonla çarpıştı

    Ali Bilgeç yönetimindeki 33 K 2930 motosiklet ile Kamil Kavun idaresindeki 33 ZH 008 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Anne ve kızı hayatını kaybetti

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosikletten yola savrulan Hasibe Bilgeç ve kızı Yağmur'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan baba Ali Bilgeç ise Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

    Kaza anı kameraya yansıdı

    Anne ve kızının yaşamını yitirdiği kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyonun motosiklete çarpmasının ardından Hasibe, kızı Yağmur ve baba Bilgeç’in yola savrulduğu yer aldı. Görüntülerde ayrıca, baba Bilgeç’in kazadan sonra ayağa kalktığı ve ailesinin yanına yürüdüğü de görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

     

    Mersin de anne ve kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı #1

    Mersin de anne ve kızının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı #2

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