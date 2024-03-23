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Mersin'de araba çarpan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'de araba çarpan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Bisiklet ve otomobilin çarpışması sonucunda, bisiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında olan oğlu yaralandı. Otomobil sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.