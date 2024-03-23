Mersin'de araba çarpan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İHA

Mersin'de trafik kazası can aldı...

Tarsus ilçesinde Ç.Ü. idaresindeki otomobil, Ali Kaymaz'ın (30) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Hayatını kaybetti

Kazada Ali Kaymaz olay yerinde hayatını kaybederken, bisikletin arkasında bulunan oğlu M.E.K. (7) ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Teslim oldu

Otomobil sürücüsü Ç.Ü. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)