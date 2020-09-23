Yarım saat boyunca park halindeki aracı tekmeleyip taşla zarar veren trans birey gözaltına alınırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı GMK Bulvarı Gazi Mahallesi'ne gelen trans birey, İsmail Turgay Uçak'a ait otomobile zarar verdi.

Sabah aracının yanına gelen Uçak durumu polise bildirerek, şüpheliden şikayetçi oldu.

"32 DAKİKA BOYUNCA ARABAMI PARÇALAMIŞ"

Arabasının parçalandığını görünce şok olduğunu söyleyen Uçak, “Kamera görüntülerini izlediğimde 32 dakika boyunca bir kadının arabamı parçaladığını gördüm. O anları izleyince şok oldum. Mersin’in göbeğinde ve gelip geçen insanlar olmasına rağmen, hiç kimsenin tepki vermemesine, polisi aramamasına da çok şaşırdım. 32 dakika boyunca gidiyor, geliyor arabama tekme atıyor, aynasını kırıyor, arabanın direğine vuruyor. Bunların dışında arabamı çiziyor, arka stop lambamı kırıyor, cama zarar veriyor. Gerçekten şaka gibi. Resmen arabamı parçalamış” dedi.

Mersin'de arabaya zarar veren kişi yakalandı

"37 BİN LİRA FATURA ÇIKARDILAR"

Olaydan sonra polisi aradığını söyleyen Uçak, “Polisler gelip, burada inceleme yaptı. Karakolda ifade verdim, şikayetçi oldum. Aracımı yaptırmak için servise başvurdum. Bana 37 bin 873 lira fatura çıkardılar. Olaya gülelim mi ağlayalım mı bilemedim. İlk başta geldiğimde inanamadım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Yapan şahsı hiç tanımıyorum, yüzünü bile hiç görmedim. Bir de 2 araba arasında kalıyor ve benim arabamı seçiyor. Daha sonra seçtikten sonra arabama zarar veriyor. Bu olaydan dolayı şahsın ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.G. isimli trans bireyi gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen şahıs, olay yerinden geçtiğini ancak arabaya zarar vermediğini iddia etti.

"GEREKEN CEZAYI ALSIN"

Şüphelinin yakalandığını belirten Uçak ise “Şahıs karakolda ifadesini vermiş. Tabi ki inkar etmiş ben yapmadım diye. Zaten ben yaptım diyecek hali de yok. Bakalım adli süreç devam ediyor. Olay mahkemeye taşınacak. İnşallah da gereken cezayı alır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.